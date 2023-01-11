Эксклюзив 11 января 2023, 12:24 Пенсионерку насмерть зажало дверями автобуса в Красноярске Водитель автобуса насмерть переехал пожилую женщину в Красноярске

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В Красноярске 85-летнюю пенсионерку зажало дверьми автобуса. Водитель не заметил этого и переехал женщину насмерть. Представитель перевозчика Ксения Эйдукене в интервью «360» сообщила, что мужчина уже сотрудничает со следствием.

«У него 27-летний стаж. У нас он работает более четырех лет», — рассказала она.

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Также Эйдукене отметила, что водитель не привлекался к административной и уголовной ответственности.

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По ее словам, весь транспорт и водитель проходят проверку перед выходом на рейс.

«Все машины проходят технический контроль перед выпуском на линию. А водителей осматривают медики», — сообщила она.

Эйдукене заявила, что в роковой день ни к автобусу, ни к водителю перед выходом на работу претензий не возникло. По ее словам, после случившегося водитель не мог объяснить, что произошло.

«Он говорил, что не видел женщину, заходящую в автобус. Возможно, темно уже было», — описала собеседница «360».

Она отметила, что представители перевозчика находятся в следственном отделе. Они выясняют, есть ли у погибшей родственники.

«Все готовы оказать помощь. Сам водитель тоже участвует в разбирательстве. Также есть страховка, которая покрывает подобные случаи», — сообщила Эйдукене.

О дальнейшей судьбе водителя она не смогла дать точный ответ, поскольку тот находится под следствием. По ее словам, мужчину временно отстранили от работы до решения суда. Также собеседница «360» предположила, что после случившегося водитель сам не захочет сотрудничать с перевозчиком.