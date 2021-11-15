Пенсионерку насмерть сбил грузовой поезд в Орске

В Орске (Оренбургская область) возле железнодорожной станции «Новый город» грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

На перегоне «Никель-Новый город» в Орске грузовой поезд сбил женщину 1963 года рождения. Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда. Пенсионерка попала под поезд и получила смертельные травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.