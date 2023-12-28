Происшествия 28 декабря 2023, 23:19 Пенсионерку избили палкой в доме престарелых в Кемеровской области Уголовное дело возбудили после избиения бабушки в пансионате Кемеровской области РИА «Новости»

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Правоохранители провели проверку в Кемеровской области после случая избиения в доме престарелых. Как сообщило РИА «Новости», по итогам проверки возбудили уголовное дело.

Внимание региональных СК и прокуратуры привлекла публикация с видео в одном из Telegram-каналов. На кадрах избили пенсионерку в новокузнецком доме престарелых «Рэмели».

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По словам внука потерпевшей, бабушку поселили в трехкомнатный номер. Врачи обещали предоставить пожилой женщине лучшие условия для проживания, но потом начались трудности. Две недели родственников не пускали к ней и редко отвечали на телефон.

Когда бабушку удалось навестить, она уже лежала в закрытой комнате «для буйных». Пострадавшая рассказала, что не принесла стакан воды соседке и разозлила этим врача. В итоге сотрудница избила пенсионерку палкой. На теле женщины были множественные ссадины.

Также у потерпевшей исчез телефон и половина личных вещей. Как отметила управляющая домом престарелых, мобильник потом нашли и вернули. Других комментариев женщина не дала.

Ранее суд в Хабаровской области приговорил жителя Комсомольска к 11,5 года колонии строгого режима за убийство пенсионерки. Жертва поругалась с мужчиной из-за того, что тот пришел домой слишком пьяный.