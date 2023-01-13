Происшествия 13 января 2023, 12:50 Пенсионерку из Волгоградской области до смерти избили молотком

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В Светлоярском районе Волгоградской области правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к убийству 81-летний пенсионерки. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

Случай произошел 8 января в селе Червленое. Подозреваемая пришла к знакомой пенсионерке, чтобы одолжить денег на алкоголь. Когда хозяйка дома отказалась давать в долг, женщина схватила молоток и избила пенсионерку. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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Сейчас подозреваемая находится под стражей. В ближайшее время ей выберут меру пресечения.

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