14 марта 2022, 17:05
Пенсионерка замерзла насмерть в Челябинской области
В Челябинской области местная 80-летняя жительница замерзла насмерть. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Погибшей оказалась жительница поселка Буранный. Она потерялась около 10 дней назад и не смогла найти дорогу домой.
«Мы приносим наши искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким», — отмечается в сообщении официальной группы «Альфа спас» во «ВКонтакте».
Информагентству не удалось получить оперативного комментария у пресс-службы регионального Следкома.