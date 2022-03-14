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    14 марта 2022, 17:05

    Пенсионерка замерзла насмерть в Челябинской области

    Артур Блянихов

    В Челябинской области местная 80-летняя жительница замерзла насмерть. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Погибшей оказалась жительница поселка Буранный. Она потерялась около 10 дней назад и не смогла найти дорогу домой.

    «Мы приносим наши искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким», — отмечается в сообщении официальной группы «Альфа спас» во «ВКонтакте».

    Информагентству не удалось получить оперативного комментария у пресс-службы регионального Следкома.