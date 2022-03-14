Пенсионерка замерзла насмерть в Челябинской области

В Челябинской области местная 80-летняя жительница замерзла насмерть. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Погибшей оказалась жительница поселка Буранный. Она потерялась около 10 дней назад и не смогла найти дорогу домой.

«Мы приносим наши искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким», — отмечается в сообщении официальной группы «Альфа спас» во «ВКонтакте».

Информагентству не удалось получить оперативного комментария у пресс-службы регионального Следкома.