Пенсионерка заговорила на татарском в омской маршрутке и получила по голове

Омич «из принципа» ударил кулаком 66-летнюю пенсионерку. Она ехала с ним рядом в маршрутке, никому не мешала, а просто говорила по телефону на своем родном татарском языке.

Как рассказала сама пострадавшая сайту NGS55, попутчик сначала обратился к ней мирно, но потом грубо попросил перестать говорить на татарском.

«Он постучал мне по плечу, грубо так, а потом говорит: «Или по-русски говори, или заткнись!» — поделилась женщина.

Однако пенсионерка продолжила разговор, но на всякий случай поинтересовалась, чем ее беседа может мешать пассажирам.

«А он мне как ударит по голове кулаком. Костяшками, наверное, потому, что на голове гематома и до сих пор больно», — вспоминает она.

Женщина уже хотела пригрозить обидчику полицией, но решила не рисковать. Для нее стало большим удивлением, когда мужчина вышел вместе с ней. Ведь он оказался садоводом из местного СНТ, но об этом пострадавшая узнала позже.

В результате родственники хотели уже разобраться наедине с садоводом, но женщина их отговорила. Решили просто подать заявление в полицию, сотрудники уже начали проверку. Пенсионерка также отметила, что для нее важно услышать от обидчика извинения и признание вины.