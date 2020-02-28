28 февраля 2020, 12:50
Пенсионерка загорелась, убивая комара
82-летняя москвичка Мария Алексеевна загорелась от газовой плиты, когда пыталась убить комара. Об этом написал сайт myrussia.life.
Женщина находилась дома одна, готовила обед. Ставя на огонь кастрюлю, она увидела комара. Пенсионерка взяла полотенце, наклонилась, чтобы прицелиться, ударила по насекомому и не заметила, как огонь попал на ее халат. Пытаясь потушить «пожар», Мария Алексеевна получила сильные ожоги из-за того, что не смогла быстро справиться с огнем.
В Городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева пострадавшую положили в ожоговую реанимацию. Она получила ожоги второй-третьей степени.
Медики провели операцию и заменили 800 квадратных сантиметров кожи. Женщину уже выписали.