Пенсионерка загорелась, убивая комара

Женщина находилась дома одна, готовила обед. Ставя на огонь кастрюлю, она увидела комара. Пенсионерка взяла полотенце, наклонилась, чтобы прицелиться, ударила по насекомому и не заметила, как огонь попал на ее халат. Пытаясь потушить «пожар», Мария Алексеевна получила сильные ожоги из-за того, что не смогла быстро справиться с огнем.

В Городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева пострадавшую положили в ожоговую реанимацию. Она получила ожоги второй-третьей степени.

Медики провели операцию и заменили 800 квадратных сантиметров кожи. Женщину уже выписали.