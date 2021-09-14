Пенсионерка задохнулась во время пожара в Петербурге

Пожар произошел утром 14 сентября в Приморском районе Санкт-Петербурга. Находившаяся в задымленной квартире пенсионерка скончалась от отравления продуктами горения. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 10:06. На место происшествия сразу же выехали 15 сотрудников службы и три спецмашины. Огонь распространился на площади пяти квадратных метров.

Сообщается, что погибшая страдала синдромом накопительства. Вся ее квартира была завалена грудой различных вещей.