Пенсионерка выпала из «скорой» по дороге в больницу

Пациентку с подозрением на инсульт везли в больницу города Задонск. Там женщину принимать отказались, отправив в Липецк. Но в областной клинике больную снова развернули в Задонск, написал портал «Утро.ру».

Пока автомобиль «Скорой» катал пациентку по медучреждениям, женщине стало хуже. Фельдшер не стала что-либо предпринимать, а предложила успокоиться. Врач, вместо того чтобы остаться с пенсионеркой, села вперед, к водителю.

По дороге пациентка облокотилась на одну из створок задней двери, а та оказалась открыта. В итоге женщина выпала из машины на трассу. Она получила переломы бедра и челюсти. Врачи заметили отсутствие пациентки только по приезде в больницу.

В итоге следователи возбудили уголовное дело на фельдшера бригады скорой помощи Задонской районной больницы.

«В отношении фельдшера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей“)», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Липецкой области.