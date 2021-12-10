Пенсионерка-водитель устроила ДТП на трассе в Башкирии

В Башкирии в Стерлитамакском районе на трассе Стерлитамак — Салават произошла авария с участием 67-летней женщины, управлявшей автомобилем Lada. Об этом журналистам рассказали в ГИБДД республики.

Уточняется, что; tуоbуf-водитель не уступила при повороте место другому автомобилю, в результате чего транспортные средства столкнулись, пишет mkset.ru.

За рулем другого авто находился 29-летний молодой человек, в транспорте также был пассажир. Всех троих доставили в больницу. Проводится расследование.