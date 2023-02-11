Происшествия 11 февраля 2023, 22:56 Пенсионерка в Татарстане устроила диверсию в Сбербанке Пожилая женщина в Татарстане подожгла банкоматы Сбербанка

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В Татарстане в городе Азнакаево пожилая женщина устроила диверсию в отделении Сбербанка — она облила банкоматы горючей жидкостью и подожгла их. В распоряжении «360» появилось видео с поджогом.

Пенсионерка зашла в тамбур отделения Сбербанка, где стояли два банкомата. Женщина достала из пакета канистру, предположительно, с горючей жидкостью. Она не спеша облила коврики и пол около аппаратов и подожгла их. После пенсионерка удалилась. На камере можно смутно различить ее лицо.

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В местном СМИ Inkazan.ru сообщили, что на место происшествия прибыло несколько пожарных расчетов, но огонь потух сам до приезда спасателей. Во время пожара никто не пострадал. Злоумышленницу задержали, правоохранители выясняют обстоятельства дела.

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