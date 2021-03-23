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    23 марта 2021, 16:09

    Пенсионерка в Карелии умерла после выписки из больницы. Ее могли «выгнать» слишком рано

    Александр Блинов, Иван Степанов

    В Петрозаводске пенсионерка скончалась после того, как ее выписали из больницы. В Минздраве Карелии заявили, что по факту смерти пациентки проводится служебная проверка. Татьяна, дочь умершей женщины, рассказала «360», что ее мать отпустили из больницы раньше, чем должны были.

    Пенсионерка в Карелии умерла после выписки из больницы. Ее могли «выгнать» слишком рано

    Татьяна сообщила, что 22 марта пошла встречать мать после выписки из больницы к назначенному времени, в 18:30. Но женщину отпустили раньше.

    «Я спросила: „Почему вы отпустили человека?“ При том, что я ей не оставила ничего, то есть зная, что я ее буду забирать, я не оставила ни шапку, ни шарф, ни документы, ни мобильник — ничего. Потому что она была под наблюдением, и я не знала, какие там с ней будут манипуляции производить. Чтобы все это не потерялось, зная, что я ее забираю… Она была даже без шапки и шарфа», — призналась дочь женщины.

    Дочь пенсионерки сообщила, что у ее мамы были проблемы с памятью. По мнению Татьяны, врачи должны были оставить ее мать на лечении. По ее словам, при поступлении в медучреждение у женщины была плохая кардиограмма, а когда ее забирали на машине скорой помощи, у нее было сильное сердцебиение и очень низкое давление.

    Татьяна рассказала, что пока не планирует никуда обращаться с жалобой на врачей, так как занята другими делами.

    В Министерстве здравоохранения Карелии рассказали, что пациентка ориентировалась в месте и времени, у нее сохранялся правильный ритм сердца, давление было стабильным. В медицинской системе отсутствовали указания на какую-либо патологию. После осмотра 75-летняя женщина находилась в сознании и правильно назвала свои данные, не предъявляла жалоб. По результатам томографии повреждений мозга выявлено не было. Необходимости для госпитализации по экстренным показаниям врач не нашел.

    «В 16:53 пациентка Л. была направлена на амбулаторный этап лечения. Это стандартная процедура в случае, если нет показаний к госпитализации. В любом случае в настоящее время проводится служебная проверка, после чего будут сделаны окончательные выводы», — сообщили в ведомстве.

    Многодетная мать из поселка Ладва в Карелии уже год пытается доказать свою невиновность в краже планшета и 50 тысяч рублей.