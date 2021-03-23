Пенсионерка в Карелии умерла после выписки из больницы. Ее могли «выгнать» слишком рано

В Петрозаводске пенсионерка скончалась после того, как ее выписали из больницы. В Минздраве Карелии заявили, что по факту смерти пациентки проводится служебная проверка. Татьяна, дочь умершей женщины, рассказала «360», что ее мать отпустили из больницы раньше, чем должны были.

Татьяна сообщила, что 22 марта пошла встречать мать после выписки из больницы к назначенному времени, в 18:30. Но женщину отпустили раньше.

«Я спросила: „Почему вы отпустили человека?“ При том, что я ей не оставила ничего, то есть зная, что я ее буду забирать, я не оставила ни шапку, ни шарф, ни документы, ни мобильник — ничего. Потому что она была под наблюдением, и я не знала, какие там с ней будут манипуляции производить. Чтобы все это не потерялось, зная, что я ее забираю… Она была даже без шапки и шарфа», — призналась дочь женщины.

Дочь пенсионерки сообщила, что у ее мамы были проблемы с памятью. По мнению Татьяны, врачи должны были оставить ее мать на лечении. По ее словам, при поступлении в медучреждение у женщины была плохая кардиограмма, а когда ее забирали на машине скорой помощи, у нее было сильное сердцебиение и очень низкое давление.

Татьяна рассказала, что пока не планирует никуда обращаться с жалобой на врачей, так как занята другими делами.

В Министерстве здравоохранения Карелии рассказали, что пациентка ориентировалась в месте и времени, у нее сохранялся правильный ритм сердца, давление было стабильным. В медицинской системе отсутствовали указания на какую-либо патологию. После осмотра 75-летняя женщина находилась в сознании и правильно назвала свои данные, не предъявляла жалоб. По результатам томографии повреждений мозга выявлено не было. Необходимости для госпитализации по экстренным показаниям врач не нашел.

«В 16:53 пациентка Л. была направлена на амбулаторный этап лечения. Это стандартная процедура в случае, если нет показаний к госпитализации. В любом случае в настоящее время проводится служебная проверка, после чего будут сделаны окончательные выводы», — сообщили в ведомстве.

Многодетная мать из поселка Ладва в Карелии уже год пытается доказать свою невиновность в краже планшета и 50 тысяч рублей.