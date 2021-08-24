Пенсионерка утонула в Челябинской области

В Челябинской области в озере Сугояк утонула 58-летняя женщина. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную поисково-спасательную службу.

Женщина исчезала накануне, попытавшись переплыть водоем. Свидетели отметили ее хорошую физическую форму. Они рассказали, что пенсионерка переплывала расстояние от берега до берега протяженностью около двух километров.

Спасатели обследовали шесть километров береговой линий и участок озера, где женщина пропала. Поиски ее тела продолжаются.