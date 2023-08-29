Пенсионерка устроила сеанс по изгнанию беса из загрызшего коз пса | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 14:51 Пенсионерка устроила сеанс по изгнанию беса из загрызшего коз пса Подмосковная пенсионерка устроила сеанс экзорцизма для загрызшего коз пса

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Собаки проникли в хозяйство пенсионерки из Наро-Фоминского городского округа и напала на кур и коз. Хозяйка животных поймала вожака стаи и устроила сеанс экзорцизма по изгнанию беса. Видео с места событий оказалось в распоряжении «360».

На опубликованных кадрах пожилая женщина с крестом в руках читала молитвы и ходила по кругу вокруг лежащей на земле собаки.

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Как пояснили в беседе с «360» местные жители, пенсионерка часто бродит по городу с крестом и читает странные молитвы. При этом она уже год постоянно преследует пса, которого почему-то невзлюбила.

Животное постоянно живет на пилораме, и пенсионерка признавалась, что уже пыталась отравить его.

«Вчера я ходила туда, с собакой все в порядке. На видео она объясняет, что хотела отвести ее проверить на бешенство. Но до этого по весне хотела отравить. Она и сейчас сказала, что вывести не получилось», — заявила местная жительница.

По словам собеседницы «360», в результате на место приехала полиция, которая отпустила собаку. Как правоохранители отнеслись к поведению пенсионерки, местная жительница сказать не смогла.