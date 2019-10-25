Пенсионерка умерла в Санкт-Петербурге после введения контрастного вещества для обследования

70-летняя женщина прибыла в диагностический центр для компьютерной томографии внутренних органов. По версии правоохранителей, ей ввели рентгеноконтрастное вещество. После этого пенсионерка упала без сознания и скончалась. Медики констатировали смерть пациентки.

Органы внутренних дел проводят проверку инцидента. Тело умершей передали на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Мог ли введенный препарат привести к гибели, не уточняется.