Пенсионерка умерла в Санкт-Петербурге после введения контрастного вещества для обследования
В одном из диагностических центров Санкт-Петербурга женщина умерла после введения рентгеноконтрастного вещества для проведения компьютерной томографии, сообщило ИА «Невские новости».
70-летняя женщина прибыла в диагностический центр для компьютерной томографии внутренних органов. По версии правоохранителей, ей ввели рентгеноконтрастное вещество. После этого пенсионерка упала без сознания и скончалась. Медики констатировали смерть пациентки.
Органы внутренних дел проводят проверку инцидента. Тело умершей передали на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.
Мог ли введенный препарат привести к гибели, не уточняется.