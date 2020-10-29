29 октября 2020, 21:20
Пенсионерка угодила под колеса поезда в Ленобласти
В Ленинградской области правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 71-летней пенсионерки, которая попала под колеса поезда. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УТ МВД России.
По данным издания, трагедия произошла накануне в районе железнодорожной станции Кирилловское. Пожилая женщина попыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте, ее сбил грузовой поезд. Отмечается, что машинист несколько раз сигналил пострадавшей и применил экстренное торможение. Однако это не помогло — от полученных травм пенсионерка скончалась.