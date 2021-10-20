Пенсионерка ударила школьницу головой о стену за кормление кошек

В Уфе пенсионерка избила школьницу, заметив ее за кормлением кошек. Женщина успела несколько раз ударить 10-летнюю девочку головой о стену ближайшего дома.

Девочка решила покормить кошек перед тем, как отправиться в школу. Сделать это у нее не получилось: к ней с криками подбежала пожилая женщина и сразу начала ее бить, прикладывая головой к стене дома. При этом нападавшая кричала «Зачем моих кошек кормите?!» — написал сайт kр.ru.

Источник фото: телеканал «360»

Пострадавшую спас мужчина, который проходил рядом и успокоил агрессора. Девочка же успела убежать в школу, где в медпункте ей оказали первую помощь. Ученица рассказала преподавателям о случившемся, а те передали информацию родителям и в полицию.

Отец ребенка Ильфат прокомментировал ситуацию «360». Он рассказал, что проживающая в этом доме бабушка уже давно против того, что кошек подкармливают, потому что думает, что их хотят отравить.

«Моя дочь была с подругой, они сначала убежали. Но потом она все равно нашла их в арке дома, куда они спрятались. Подруга смогла уйти, а мою дочку схватили за шиворот и головой били об стену. Сейчас у нее большая шишка на затылке и расцарапано лицо ногтями», — поделился папа девочки подробностями происшествия. Он также добавил, что уже обратился в полицию, которая начала проверку.

В МВД ответили, что сейчас личность предполагаемой нападавшей уже установлена. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза и только потом вынесено решение.