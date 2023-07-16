Происшествия 16 июля 2023, 04:19 Пенсионерка ударила чужую 9-летнюю девочку в магазине Новосибирска Пенсионерка без причины ударила постороннюю 9-летнюю девочку в магазине Новосибирска РИА «Новости»

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Неизвестная женщина без причины ударила девятилетнюю девочку в магазине в Новосибирске. О случившемся рассказал отец ребенка в паблике «Инцидент Новосибирск».

По словам мужчины, его дочь и вместе с подругой зашли в магазин выбрать сладости. Когда они стояли у одной из полок, неизвестная женщина в возрасте 60+ ткнула ребенка ладонью в затылок. Девочка ударилась носом в витрину.

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«В результате ушиб переносицы и ссадина. Девочки, естественно, испугались, дочь в слезах убежала из магазина. Она сразу позвонила мне. Я работаю рядом с домом и в это время шел домой на обед. Звонит дочь, встретились, она все рассказала», — рассказал мужчина.

Вместе с ребенком он зашел в магазин. Обидчица оказалась на кассе. Увидев побитую ею девочку и ее отца, женщина стала кричать на весь магазин.

«Цитата: „Попробуй только тронь меня! Я тебя убью и мой сын тебя закопает, он работает на кладбище“», — рассказал новосибирец.

Мужчина не стал связываться с пенсионеркой, он написал заявление в полицию, снял побои, а позже предоставил фото и видео случившегося в качестве доказательства.

Известно, что по данному заявлению сейчас проводится проверка.

Ранее сообщалось, что жительница Тюменской области в прямом эфире избила 12-летнего сына. Видеозапись со стрима мать опубликовала в соцсетях, против нее возбуждено уголовное дело.