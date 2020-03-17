Пенсионерка убила ухажера скалкой в Омской области

Сайт «Известия» приводит предварительные данные. Инцидент произошел 7 марта. Трое знакомых мужчин пришли к пенсионерке в гости. Во время застолья один из них начал оказывать знаки внимания женщине. Он приставал к подозреваемой. Боясь изнасилования, она несколько раз ударила его скалкой. После этого веселье продолжилось.

Врачей вызвали лишь на следующий день, но они не смогли спасти пострадавшего. От полученных травм он скончался.

Против пенсионерки возбуждено уголовное дело. На данный момент она находится в СИЗО.