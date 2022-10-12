Пенсионерку обвинили в убийстве знакомой в Алтайском крае | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 17:12 Поделиться Telegram

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Viber Пенсионерку обвинили в убийстве знакомой в Алтайском крае

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Пожилая женщина напала с ножом на знакомую в Алтайском крае. Пострадавшая скончалась, сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Помощник главы регионального СУ СК РФ Ольга Чеснокова рассказала, что женщины выпивали вместе дома у подозреваемой. Возник конфликт, в результате которого хозяйка ударила гостью ножом 26 раз. Последняя погибла на месте.

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Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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