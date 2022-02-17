Пенсионерка стала жертвой пожара в Удмуртии

В Удмуртии произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил портал Izhlife со ссылкой на региональный Следком.

Пожар произошел накануне в деревне Кожиль. Огонь вспыхнул в жилом доме. По предварительной версии, возгорание могло возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении. В результате погибла 72-летняя пенсионерка. Ее 48-летний сын остался жив. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.