Пенсионерка стала жертвой пожара в Пензенской области

Пенсионерка стала жертвой пожара, который произошел в жилом доме в городе Сердобск Пензенской области 18 февраля, написало ИА «Пенза-Пресс».

Примерно в 14:15 спасатели получили сообщение о возгорании в деревянном здании. Пламя уничтожило все внутри дома, огонь распространился на площадь 65 квадратных метров. Пожар тушили 11 человек с помощью трех спецмашин. На месте произошедшего было обнаружено тело 79-летней женщины.

Сейчас проводится проверка. Специалисты устанавливают причину случившегося.