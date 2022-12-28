Происшествия 28 декабря 2022, 21:48 Пенсионерка стала жертвой пожара в Краснодаре

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В Краснодаре произошел пожар, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

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Пожар произошел накануне в СНТ «Весна» на улице Виноградной. Вспыхнул жилой дом. Огонь охватил площадь в 60 «квадратов». Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. После тушения они обнаружили труп 62-летней хозяйки. Правоохранители проводят проверку.