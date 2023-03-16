Происшествия 16 марта 2023, 15:48 Пенсионерка стала жертвой пожара в Ивановской области

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В Ивановской области произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.

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Возгорание случилось в селении Михайловское. Загорелся один из частных домов. Прибывшие на место происшествия спасатели потушили пожар. Они обнаружили труп 61-летней женщины, которая жила в доме одна. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за неисправности дымохода.