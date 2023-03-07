Происшествия 07 марта 2023, 17:45 Пенсионерка стала жертвой ограбления в Челябинской области

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В Челябинской области правоохранители разыскивают трех женщин, которых заподозрили в ограблении 82-летней жительницы Златоуста. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

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Ограбление произошло накануне. По словам родственников пострадавшей, к ней домой пришли три женщины и представились работниками социальной службы. После того, как пенсионерка пустила их внутрь, двое из них увлекли ее на кухню, а третья начала искать в квартире деньги. После визита незнакомок из дома пропало 200 тысяч рублей.