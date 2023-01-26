Происшествия 26 января 2023, 14:27 Пенсионерка стала жертвой ДТП во Владимирской области

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Во Владимирской области произошла авария, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

ДТП случилось накануне около одного из домов на улице Мира. Пожилая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автобус. Пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.