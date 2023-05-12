Происшествия 12 мая 2023, 00:23 Пенсионерка стала жертвой ДТП в Приморье

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В Приморском крае случилось ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла на 144-м километре дороги Артем — Находка — Порт Восточный. 76-летняя пенсионерка попыталась перейти проезжую часть в неположенном месте. Однако она попала под колеса грузовика Mitsubishi Cante, водитель которого не заметил ее. Пострадавшая получила смертельные травмы и умерла на месте.