Происшествия 12 января 2024, 16:21 Пенсионерка, собиравшая мусор, погибла в пожаре в Ростовской области

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В городе Таганрог в Ростовской области в результате пожара в двухэтажном доме погибла пожилая женщина. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на областное УМЧС.

Причиной возгорания в здании могло стать короткое замыкание. В тушении огня участвовали 20 специалистов МЧС и пять единиц техники.

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Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело пожилой женщины. Ее соседи рассказали, что погибшая приносила в квартиру различный мусор.