Происшествия 30 декабря 2023, 18:08 Пенсионерка скончалась при обстреле рынка в Донецке Мэр Донецка Кулемзин: женщина погибла по время обстрела в микрорайоне Тихий Pxhere

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Во время обстрела Петровского района Донецка на рынке микрорайона Тихий погибла 63-летняя пенсионерка. Об этом сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранения получил 45-летний мужчина, добавил Кулемзин. Информация о разрушениях не поступала.

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Под удар также попал Куйбышевский район. Снарядами повредило кровлю, фасад и остекление школы № 41 в Колхозном проспекте.

Вооруженные силы Украины систематически обстреливают российские территории. При этом военные намеренно пытаются нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее повреждения получила школа № 85 в поселке шахты имени Абакумова. В тот день украинские боевики выпустили по Донецку 24 снаряда калибра 155 миллиметров.