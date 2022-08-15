Пенсионерка скончалась в ДТП с участием КамАЗа в Оренбургской области

Серьезное ДТП произошло в Оренбургской области. Там столкнулись легковушка, которая шла на обгон, и грузовик. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на местное УМВД.

Авария случилась на 31-м километре автодороги «Саракташ — Бурунча — Новомихайловка». Водитель LADA Granta попытался выйти на обгон, однако столкнулся с КамАЗом на встречной полосе. В результате 84-летняя пассажирка легковушки скончалась от полученных травм. Водитель машины заработал переломы ребер, ушибы и ссадины. Мужчину доставили в медицинское учреждение.