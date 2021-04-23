Пенсионерка скончалась после изнасилования внучек у нее на глазах

Женщина из города Импендл провинции Квазулу-Натал в ЮАР скончалась после изнасилования внучек у нее на глазах, сообщило издание Daily Mail.

Злоумышленник проник в жилище 71-летней пенсионерки. Под угрозой убийства мужчина заставил ее смотреть на то, как он совершает развратные действия. Неизвестный изнасиловал девушек в возрасте 19, 22 и 25 лет, написало ИА Nation News.

Когда полицейские прибыли на место, пожилая женщина была уже мертва. Как считают следователи, причиной кончины является сердечный приступ от пережитого стресса. В настоящий момент разыскивается подозреваемый в изнасиловании.