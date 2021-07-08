Пенсионерка сбила ребенка на самокате в Свердловской области

ДТП произошло в городе Заречный в Свердловской области. Женщина 80-ти лет, управляя автомобилем Hyundai, сбила ребенка на обозначенном пешеходном переходе. Отмечается, что пострадавший ехал на самокате, написал Ura.ru.

В пресс-службе областного ГИБДД пояснили, что семилетний мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Информацию о происшествии направят в прокуратуру. Кроме того, следствие проверит медицинскую организацию города, которая разрешила женщине водить в столь преклонном возрасте.