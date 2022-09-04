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04 сентября 2022, 13:34

Пенсионерка с внуком ушла в лес за грибами и пропала в Кузбассе

СК: в лесу Кемеровской области пропали пожилая женщина и ее внук

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Пенсионерка с внуком-школьником ушла собирать грибы и не вернулась домой из леса в Прокопьевском районе Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Пожилая женщина и 10-летний ребенок пропали 3 сентября.

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«По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — отметили следователи.

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В районе начали поисково-спасательную операцию, в которой участвуют более 70 человек. Мальчика и его 63-летнюю бабушку ищут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», сотрудники областного спасательного центра, полиции и МЧС.

Следователи проверяют обстоятельства исчезновения грибников. Уточняется, что они перестали выходить на связь, будучи в тайге, в районе поселка Новостройка.

Ранее сообщалось, что более 170 заблудившихся в лесу человек спасли в Подмосковье этим летом. Чаще всего в помощи нуждались пожилые люди.

Следственный комитет России

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