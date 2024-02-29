Происшествия 29 февраля 2024, 14:52 Пенсионерка с сыном погибли при пожаре в частном доме под Ставрополем

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Пожар в Ставропольском крае унес жизни двух человек. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на УМЧС РФ по региону.

Трагедия произошла в Буденновске. Частный дом на улице Красноармейской оказался охвачен огнем. В комнате загорелись вещи и постельные принадлежности.

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В полыхающем строении погибли 85-летняя пенсионерка и ее 67-летний сын. Предварительная причина появления пламени — неосторожность при курении.