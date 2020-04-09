Пенсионерка решила спуститься из окна по простыням и сорвалась

Заметив, что замок на входной двери заклинило, пенсионерка решила выполнить опасный киношный трюк и спуститься по простыням. Однако задумка не удалась.

Женщина не удержалась и упала с высоты второго этажа. Очевидцы вызвали скорую помощь. Пенсионерку с травмой ноги доставили в больницу. Когда пострадавшая захотела вернуться домой, ей пришлось вызывать спасателей — открыть входную дверь своими силами она так и не смогла.