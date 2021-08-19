Пенсионерка пыталась разжечь печь бензином и устроила пожар

В Свердловской области пенсионерка пыталась разжечь печь на даче с помощью бензина и устроила пожар. Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на информацию ГУ МЧС по региону, происшествие случилось неподалеку от Нижнего Тагила.

Женщина приехала на дачу и, желая побыстрее разжечь на улице печь-буржуйку, плеснула в нее бензин, не заметив, что часть горючего вещества попала на одежду. От зажженной спички загорелся рукав и находящиеся рядом предметы, на которые также попал бензин. После чего огонь охватил сарай.

Местные жители вызвали пожарных, но успели справиться с огнем еще до их прибытия.

Хозяйку дачи с ожогами госпитализировали.