19 августа 2021, 20:58
Пенсионерка пыталась разжечь печь бензином и устроила пожар
В Свердловской области пенсионерка пыталась разжечь печь на даче с помощью бензина и устроила пожар. Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на информацию ГУ МЧС по региону, происшествие случилось неподалеку от Нижнего Тагила.
Женщина приехала на дачу и, желая побыстрее разжечь на улице печь-буржуйку, плеснула в нее бензин, не заметив, что часть горючего вещества попала на одежду. От зажженной спички загорелся рукав и находящиеся рядом предметы, на которые также попал бензин. После чего огонь охватил сарай.
Местные жители вызвали пожарных, но успели справиться с огнем еще до их прибытия.
Хозяйку дачи с ожогами госпитализировали.