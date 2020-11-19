Пенсионерка провалилась в яму в Саратовской области

«Дни.ру» рассказали, что пенсионерка шла мимо вырытого для ремонта труб котлована, когда почва под ее ногами обрушилась и она упала в яму. Она не смогла самостоятельно выбраться и позвала на помощь прохожих, которые вызвали спасателей. Они вытащили пожилую женщину и передали ее врачам. Пострадавшую госпитализировали с переломом ног. Проводится проверка.