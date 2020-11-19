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    19 ноября 2020, 20:04

    Пенсионерка провалилась в яму в Саратовской области

    Артур Блянихов

    В Саратовской области местная пенсионерка упала в яму, проходя мимо вырытого котлована. Об этом сообщил портал VSE42.RU со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

    «Дни.ру» рассказали, что пенсионерка шла мимо вырытого для ремонта труб котлована, когда почва под ее ногами обрушилась и она упала в яму. Она не смогла самостоятельно выбраться и позвала на помощь прохожих, которые вызвали спасателей. Они вытащили пожилую женщину и передали ее врачам. Пострадавшую госпитализировали с переломом ног. Проводится проверка.