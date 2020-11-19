19 ноября 2020, 20:04
Пенсионерка провалилась в яму в Саратовской области
В Саратовской области местная пенсионерка упала в яму, проходя мимо вырытого котлована. Об этом сообщил портал VSE42.RU со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.
«Дни.ру» рассказали, что пенсионерка шла мимо вырытого для ремонта труб котлована, когда почва под ее ногами обрушилась и она упала в яму. Она не смогла самостоятельно выбраться и позвала на помощь прохожих, которые вызвали спасателей. Они вытащили пожилую женщину и передали ее врачам. Пострадавшую госпитализировали с переломом ног. Проводится проверка.