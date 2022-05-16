Пенсионерка пригрозила взорвать многоэтажный дом в Оренбурге

Пенсионерка из Оренбурга позвонила в «112» с угрозой организовать взрыв в пятиэтажном жилом доме.

Как сообщает 56orb.ru, 60-летняя женщина заявила оператору, что для взрыва она выбрала многоэтажный дом на улице Сергея Лазо.

Когда полицейские установили автора звонка, оказалось что, будучи в гостях у родственницы, она стала свидетельницей ее конфликта с мужем. И таким образом решила прекратить ссору.

Теперь она стала фигуранткой уголовного дела с последствиями в виде большого штрафа или исправительных работ.