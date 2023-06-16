Происшествия 16 июня 2023, 19:14 Пенсионерка предстанет перед судом за попытку поджога автомобиля в Перми

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В Перми перед судом предстанет пожилая женщина, которая пыталась поджечь автомобиль соседей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Подсудимая хотела припугнуть своих соседей, которые задолжали ей крупную сумму денег. Зимой этого года она вымочила кусок ткани в растворителе и засунула его в люк машины.

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Как сообщило Ura.ru, ущерб личному имуществу соседей составил более 24 тысяч рублей.