07 марта 2024, 16:37
Пенсионерка предстанет перед судом за организацию убийства полицейского в Краснодаре
Октябрьский суд Краснодара рассмотрит дело 82-летней местной жительницы, которая обвиняется в организации убийства сотрудника полиции. Об этом сообщил сайт kuban24.tv со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, в прошлом году пенсионерка пыталась нанять киллера. Довести дело до конца не удалось, поскольку ее задержали по подозрению в другом уголовное деле. Женщина угрожала ружьем фельдшеру службы скорой помощи.
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Отмечается, что пенсионерка страдает хроническим психическим расстройством, в связи с этим она не может нести уголовную ответственность.
Уголовное дело
Краснодар
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