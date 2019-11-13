Пенсионерка пожаловалась в полицию на сына за насилие над внучкой

Пенсионерка рассказала, что 27 октября ее безработный сын в возрасте 39 лет домогался до своей 15-летней дочки, находясь в алкогольном опьянении.

Правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого.