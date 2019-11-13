Пенсионерка пожаловалась в полицию на сына за насилие над внучкой
В Ленинградской области пожилая женщина заявила в дежурную часть о своем сыне, который совершил насильственные действия в отношении дочери, сообщило ИА Nation News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пенсионерка рассказала, что 27 октября ее безработный сын в возрасте 39 лет домогался до своей 15-летней дочки, находясь в алкогольном опьянении.
Правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого.