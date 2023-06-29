Происшествия 29 июня 2023, 00:17 Пенсионерка потеряла память, искупавшись в холодной воде BMJ Case Reports: пожилая британка искупалась в холодной воде и потеряла память Pxhere

Читать 360tv в

После получасового купания в холодной воде женщина потеряла память. Необычный случай описали в журнале BMJ Case Reports.

В Великобритании 70-летняя женщина полчаса купалась в затопленном карьере, температура воды в котором была порядка +13 градусов. Пенсионерка не болела, не принимала таблетки и не курила. На протяжении нескольких месяцев она купалась в «водоеме» в гидрокостюме. Но на этот раз она прервала плавание через 30 минут после его начала.

Реклама

Находящиеся рядом с ней люди заметили у нее учащенное дыхание, дрожь по всему телу и первичные признаки инсульта. Сама пенсионерка казалась растерянной.

В результате женщину госпитализировали с оглушением и переохлаждением — температура ее тела составляла 34 градуса по Цельсию.

Парамедики не подтвердили инсульт, но заметили странность в поведении пациентки. Женщина не могла вспомнить, что было утром. После длительного исследования медики пришли к выводу, что переохлаждение привело к синдрому, похожему на транзиторную глобальную амнезию.

Женщина провела в больнице несколько дней. Она так и не смогла вспомнить ни то, как она плавала, ни предшествующие этому события. Но постепенно пенсионерка стала ориентироваться в пространстве. Перед выпиской ее когнитивные способности полностью восстановились, хотя о заплыве она так и не вспомнила.