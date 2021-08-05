Пенсионерка пострадала при падении балкона в Волгограде

В Волгограде в одном из домов на улице Гончарова обрушился балкон. В результате пострадала пенсионерка. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

Пострадавшая пришла в гости к своей лежачей подруге, за которой ухаживала. В момент обрушения она находилась на балконе. При падении с высоты второго этажа пенсионерка получила травмы. Ее увезли в больницу. На данный момент на подъездах дома, где все произошло, появились объявления просьбой «не пользоваться балконами до получения результатов технического обследования балконных плит». По предварительной информации, их развесила управляющая компания, которая обслуживает здание.