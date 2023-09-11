Происшествия 11 сентября 2023, 10:22 Пенсионерка пострадала в ДТП с двумя автобусами в Екатеринбурге ГИБДД показала фото последствий ДТП с двумя автобусами в Екатеринбурге УГИБДД Свердловской области/«ВКонтакте» / «ВКонтакте»

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Два автобуса столкнулись на проспекте Ленина в Екатеринбурге. ЧП произошло в районе дома № 52/1, сообщили в УГИБДД Свердловской области.

В результате травмы получила 72-летняя пассажирка одного из автобусов. Пенсионерка упала и ушибла поясницу. Ее осмотрели прибывшие на место медики.

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Проверкой документации и технического состояния автобусов занялись инспекторы технического надзора Госавтоинспекции. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

На странице регионального УГИБДД во «ВКонтакте» появились фото последствий столкновения автобусов. На одном из снимков можно увидеть, что транспортные средства не получили серьезных повреждений.

УГИБДД Свердловской области/«ВКонтакте» / «ВКонтакте» УГИБДД Свердловской области/«ВКонтакте» / «ВКонтакте» УГИБДД Свердловской области/«ВКонтакте» / «ВКонтакте» УГИБДД Свердловской области/«ВКонтакте» / «ВКонтакте»

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