Происшествия 27 февраля 2024, 12:15 Пенсионерка пострадала в аварии с двумя легковушками в Пензенской области

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На трассе в Никольском районе столкнулись Honda Pilot и ВАЗ, в аварии пострадала пенсионерка. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УГИБДД по Пензенской области.

Машины столкнулись на 78-м километре трассы Городище — Никольск — Ночка. Предположительно, причиной аварии стала скользкая дорога. В ДТП пострадала 68-летняя пенсионерка, ее доставили в больницу. По факту аварии начали проверку.

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