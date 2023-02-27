Происшествия 27 февраля 2023, 14:55 Пенсионерка пострадала при взрыве газового баллона в гараже в Адыгее

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В Адыгее в одном из гаражей в поселке Новый на территории частного дома в гараже взорвался газовый баллон. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ республики.

На месте взрыва начался пожар, который удалось потушить спустя 1,5 часа. В результате инцидента пострадал один человек, пенсионерка 1939 года рождения.

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По факту взрыва организовали проверку.

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