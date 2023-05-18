18 мая 2023, 16:38
Пенсионерка пострадала при пожаре в квартире во Владимирской области
Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме в Судогодском районе Владимирской области. В результате пожара пострадала пожилая женщина, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, возгорание заметил сотрудник МЧС города Владимира, который в тот день гостил у отца в поселке Головино. Мужчина вызвал спасателей и немедленно бросился на помощь хозяйке квартиры, которая находилась на балконе.
Реклама
Пожарный вывел пенсионерку из горящего здания, пострадавшую доставили в больницу.
Пожары
Реклама
Реклама