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    02 апреля 2021, 14:42

    Пенсионерка попала в больницу после аварии с мусоровозом в Москве

    Дарья Новая, Мария Бокарева, Наза Салех Захи

    Пенсионерка попала в больницу после того, как на нее наехал мусоровоз в московском районе Люблино. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    ЧП произошло на Совхозной улице примерно в 13:00.

    По словам собеседника «360», пожилая женщина очень медленно шла по улице. Мусоровоз тоже ехал очень медленно. В какой-то момент машина наехала на женщину.

    Никаких видимых повреждений у пенсионерки не было. Она была в сознании. На место приехала скорая помощь, пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее открытый перелом левого плеча, уточнил источник.