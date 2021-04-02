Пенсионерка попала в больницу после аварии с мусоровозом в Москве

Пенсионерка попала в больницу после того, как на нее наехал мусоровоз в московском районе Люблино. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на Совхозной улице примерно в 13:00.

По словам собеседника «360», пожилая женщина очень медленно шла по улице. Мусоровоз тоже ехал очень медленно. В какой-то момент машина наехала на женщину.

Никаких видимых повреждений у пенсионерки не было. Она была в сознании. На место приехала скорая помощь, пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее открытый перелом левого плеча, уточнил источник.