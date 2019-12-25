25 декабря 2019, 15:42
Пенсионерка попала в аварию из-за карпа
Пожилая женщина из чешского города Ческа-Липа купила карпа, чтобы приготовить его на праздничный стол. Однако рыба выпрыгнула из пакета и «устроила» ДТП. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Novinky.cz.
Пенсионерка положила купленного карпа в пакет на пассажирском сидении и села за руль. Во время поездки рыба неожиданно прыгнула на колени водителя. Женщина испугалась такого развития событий и потеряла управление. В результате машина въехала в бетонный столб.
Потерпевшую госпитализировали на самолете. По словам медиков, сейчас женщине ничего не угрожает.