Пенсионерка попала в аварию из-за карпа

Пенсионерка положила купленного карпа в пакет на пассажирском сидении и села за руль. Во время поездки рыба неожиданно прыгнула на колени водителя. Женщина испугалась такого развития событий и потеряла управление. В результате машина въехала в бетонный столб.

Потерпевшую госпитализировали на самолете. По словам медиков, сейчас женщине ничего не угрожает.