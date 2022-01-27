Пенсионерка попала под тепловоз в Лениградской области

Тепловоз сбил пенсионерку в Ленинградской области. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЛУ МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Женщина переходила железную дорогу в неположенном месте. Машинист ее заметил и попытался экстренно затормозить, но не было уже поздно. Сейчас женщина находится в больнице с тяжелыми травмами.

Еще одно такое происшествие произошло в регионе в тот же день. Мужчина перебегал железную дорогу и попал под поезд. Сейчас он тоже в больнице.